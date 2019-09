Matteo Salvini | Niente odio a Pontida Questa è l' Italia che vincerà

Fonte : blogo

(Di domenica 15 settembre 2019) Non poteva che essere il leader della Legaa chiudere la manifestazione leghista2019 con un lungo discorso che ha ricalcato i temi di tutti i comizi che l'ex Ministro dell'Interno sta facendo da giorni, sia nelle piazze che in continue dirette su Facebook.è l’che non chiede l’elemosina ma che chiede lavoro e dignità per i suoi figli. Sfideremo i traditori chiusi nel palazzo.è una dellepiù belle di sempre. Col coraggio di essere liberi.ha criticato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte - "È andato nelle zone terremotate senza incontrare i terremotati. Che profonda vergogna" - e gli ex alleati del Movimento 5 Stelle:Su Di Maio non cambio idea, è un amico anche se cambia fronte. Ma non condivido le sue scelte: mi spiace vedere che l'evoluzione dei 5 stelle si trasformi nel cappello in mano in Umbria per una ...

