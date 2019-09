Le notizie di oggi ore 15 | 30

Le notizie di oggi (ore 11 - 30) : DI MAIO PROPONE UN PATTO CIVICO PER L'UMBRIA, "CORRIAMO CON IL NOSTRO SIMBOLO MA GIUNTA SENZA PARTITI" La sfida del leader di M5s al Pd per le regionali di ottobre: sosteniamo un candidato fuori dalle appartenenze partitiche e un programma comune, senza pretese di assessorati. Sì da LeU, Zingaretti apre al confronto. Salvini: sono disperati. A PONTIDA LA RABBIA LEGHISTA, SALVINI "PRONTI AL REFERENDUM ANCHE SUL DECRETO SICUREZZA" Tricolori ...

Ultime notizie / Ultim'ora oggi : Conte 'no a favori da Ue' - 14 settembre - : Ultime notizie , oggi 14 settembre 2019: Governo, squadra fatta. Berlusconi vede Salvini; 'Non chiediamo favori alla Ue'; Più flessibilità, meno contanti

Le notizie di oggi (ore 21 : 30) : CONTE COMPLETA LA SQUADRA DI GOVERNO, NEL PD SCOPPIA IL CASO TOSCANA Assegnati 42 posti tra viceministri e sottosegretari: 21 vanno a M5s, 18 ai dem, 2 a Leu e uno al Maie. L'ira dei renziani per l'assenza di toscani. Nardella: Zingaretti dia spiegazioni. Boschi: non vorrei fosse un modo per colpirci. Il governatore Rossi deluso, "ma l'ex premier ha diversi ministri". MIGRANTI, LA GERMANIA SI OFFRE DI ACCOGLIERE il 25% DI QUELLI SBARCATI IN ...