Verissimo | le figlie di Mihajlovic Viktorija e Virginia struggenti in tv | Nostro

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) A, ex naufraghe dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi edi Sinisa, allenatore del Bologna, parlano della battaglia del loro papà. Quella più difficile, contro la leucemia. Combattivo come sempre, l'uomo ha deciso di presentarsi in panchina per le

breathingsnoww : Ho guardato l'intervista delle figlie di Mihajlovic su verissimo, e non lo avessi mai fatto... ho pianto per mezz'ora mamma mia - Novella_2000 : Sinisa Mihajlovic: le figlie svelano a #Verissimo come hanno vissuto la malattia del padre - evamarghe : Che belle le figlie di #sinisamihajlovic bellissimo il messaggio sempre forti sempre con il sorriso #Verissimo ???????????? -