Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2019) Tale eshow è ripartito venerdì 13 settembre su Rai1. Il programma di, campione di ascolti, resterà invariato nella sua struttura e vedrà come ogni anno molte novità nel cast. Tra questi ci saranno Gigi e Ros, attori e storici conduttori di Made in sud: i due parteciperanno in coppia pure a Tale eshow.Ci sarà anche Tiziana Rivale, nota cantante del panorama musicale italiano degli anni 80, famosa soprattutto per la canzone “Sarà quel che sarà”; mesi fa aveva rifiutato la partecipazione al programma di Amadeus, Ora o mai più. Dal programma di Amadeus arrivano anche Jessica Morlacchi (ex Gazosa) e Davide De Marinis. Ma vediamo cosa è successo durante la prima puntata.inpreceduto dalla sigla: “Benvenuti alla nuova edizione di Tale eShow. Il nostro programma tiene tutta la famiglia di fronte alla televisione. Vi regaleremo due ore ...

Noovyis : (“Puntata difficile”. Carlo Conti entra nello studio di ‘Tale e quale show’ e lo annuncia) Playhitmusic -… - zazoomnews : Carlo Conti sui concorrenti di Tale e Quale Show: “Puntata difficile” - #Carlo #Conti #concorrenti #Quale - zazoomblog : Carlo Conti sui concorrenti di Tale e Quale Show: “Puntata difficile” - #Carlo #Conti #concorrenti #Quale -