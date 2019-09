Napoli Pizza Village | inaugurata l' edizione 2019

Tutti i concerti di Napoli Pizza Village 2019 da Clementino e Mahmood ad Anastasio e Fred De Palma : Al via oggi, venerdì 13 settembre, la nuova edizione di Napoli Pizza Village. Tanti i concerti in programma fino al 22 settembre, in diretta in radiovisone su RTL 102.5. Si parte con Clementino, atteso stasera. Arisa e Alfa si esibiranno domani, sabato 14 settembre. Domenica 15 settembre sarà il turno di Achille Lauro e di Joey. Grande attesa per i The Kolors ed Elodie Di Patrizi il 16 settembre. Edoardo Bennato e Cristiano Malgioglio sono ...

Napoli Pizza Village : ci sarà anche la pizzeria Sorbillo - Arisa tra gli artisti sul palco : La Pizza sarà la regina indiscussa a Napoli da venerdì 13 a domenica 22 settembre. Il Lungomare Caracciolo, infatti, farà da sfondo alla 9ª edizione del Napoli Pizza Village (NPV). I numeri parlano da soli: l’anno scorso più di un milione i visitatori presenti e 34 le pizze sfornate al minuto, mentre quest’anno l’area dedicata alla manifestazione sarà di 30.000 mq. Il premio come miglior Food Festival al mondo al The FestX Awards 2018 di Las ...

Napoli Pizza Village : dal 13 al 22 settembre torna la kermesse partenopea : Uno dei più grandi eventi in Italia sta per tornare ad accendere le serate settembrine in Campania: Napoli Pizza Village 2019. Il bellissimo Lungomare Caracciolo ospiterà, dal 13 al 22 settembre, la nona edizione dell'evento sempre più ricco di novità ed iniziative che, anno dopo anno, attirano un numero sempre più ampio di spettatori provenienti da tutta la Campania e da altre regioni d'Italia (e non)....Continua a leggere

Napoli Pizza Village - sul lungomare il food festival dei record : Dieci giorni di promozione turistica e gastronomica per il Napoli Pizza Village. Il primo food festival al mondo (riconoscimento ottenuto a dicembre a Las Vegas) si terrà dal 13 al 22...

Gli ospiti di Napoli Pizza Village 2019 da Mahmood e Anastasio ad Achille Lauro e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti della nuova edizione del Napoli Pizza Village, in programma sul lungomare partenopeo dal 13 al 22 settembre 2019. Pizza e musica, sono questi gli ingredienti delle serate per le quali sono in programma le esibizioni di 14 special guest in diretta in radiovisione su RTL 102.5, media partner anche quest'anno. Sul palco del Napoli Pizza Village 2019 si esibiranno il vincitore in carica del Festival di Sanremo, ...