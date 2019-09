MotoGp – La griglia di partenza del Gp di Misano | Vinales in pole | prima fila inedita e

Griglia di partenza MotoGp - Qualifiche GP San Marino 2019 : risultato e classifica. Vinales in pole position - Valentino Rossi 7° - Dovizioso 6° : Maverick Vinales ha conquistato la pole position GP San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Misano sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Lo spagnolo scatterà davanti a tutti in sella alla sua Yamaha, alle sue spalle il sorprendente spagnolo Pol Espargarò su KTM e il francese Fabio Quartararo che si conferma ad altissimi livelli sul giro secco. Franco Morbidelli aprirà la seconda fila davanti a Marc Marquez che nel giro ...

MotoGp - Zarco penalizzato in vista del Gp di Misano : il francese pagherà tre posizioni sulla griglia : Il pilota francese della KTM è stato penalizzato per aver causato l’incidente che ha messo fuori gioco anche Miguel Oliveira durante il Gp di Silverstone Piove sul bagnato per Johann Zarco, il pilota francese infatti dovrà pagare tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp di Misano per l’incidente causato oggi a Silverstone con Miguel Oliveira. AFP/LaPresse Dopo la decisione di separarsi dalla KTM al termine ...

MotoGp – Marquez in pole a Silverstone - bene Valentino Rossi : la griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna : Marquez in pole, lo seguono in prima fila Valentino Rossi e Jack Miller: la griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna Marc Marquez è il poleman del Gp della Gran Bretagna: dopo un ultimo giro effettuato seguendo la scia di Valentino Rossi, lo spagnolo della Honda è riuscito a conquistare la sua 60ª pole in 120 gare in top class disputate nella sua carriera. Secondo posto per il Dottore della Yamaha, seguito da Miller. Partirà dalla ...

Griglia di partenza MotoGp - Qualifiche GP Gran Bretagna 2019 : risultato e classifica. Marquez in pole position - Valentino Rossi immenso 2° - Dovizioso 7° : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Silverstone. Lo spagnolo scatterà al palo nella gara di domani ed è il naturale favorito per la vittoria ma il Campione del Mondo se la dovrà vedere con una concorrenza di lusso guidata da Valentino Rossi che è superlativo secondo. Il Dottore proverà a duellare con il Grande rivale e lo contrasterà fin dal via mentre Andrea ...

MotoGp - Valentino Rossi preoccupato : la vicinanza di Petrucci sulla griglia inquieta il Dottore : Il pilota della Yamaha non è contento del risultato ottenuto nelle qualifiche in Austria, ma non ha intenzione di tirarsi fuori dalla lotta per il podio Decima posizione per Valentino Rossi sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, un piazzamento non proprio esaltante per il Dottore soprattutto considerando la gara di domani. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha teme soprattutto la velocità di Petrucci e Pol Espargaro, che ...

MotoGp - terza pole position consecutiva per Marquez : la griglia di partenza del Gp d’Austria : Il pilota spagnolo centra la settima pole position in stagione, precedendo in Austria Quartararo e Dovizioso Una Honda, una Yamaha e una Ducati: prima fila variegata sulla griglia di partenza del Gp d’Austria. Marc Marquez si prende la settima pole position in stagione, superando Mick Doohan nella classifica all-time in top class. Adesso sono 59 a 58 per l’attuale campione del mondo, che non ha nessuna voglia di fermarsi. ...

MotoGp – Marquez in pole a Brno : la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca : Strepitosa pole position per Marc Marquez a Brno: la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca 58ª pole position per Marc Marquez oggi a Brno: il campione del mondo in carica ha raggiunto Mick Doohan al termine di due giri incredibili a Brno, in condizioni di pista davvero complicate. Lo spagnolo della Honda ha superato ogni limite, rischiando davvero grosso, ma portandosi a casa un risultato pazzesco. Secondo alle spalle di Marquez ...

