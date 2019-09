Mense scolastiche | via libera del Tar del Lazio al “panino da casa” per una scuola di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) È guerra tra il Tar dele la Cassazione sul caso delda. Nei giorni scorsi la sezione terza Bis del tribunale amministrativo regionale del, presieduta da Giuseppe Sapone, ha emesso un’ordinanza che sospende il regolamento dellaprimaria di Albano Laziale che non permette alle famiglie di far portare ai bambini il pasto “al sacco”. Una decisione che ha un “peso” notevole, soprattutto vista la sentenza opposta, emessa nel luglio scorso dalla Cassazione. In quell’occasione le Sezioni Unite della Cassazione, dando ragione al Comune di Torino e al Ministero dell’Istruzione sulla libertà delle scuole di organizzare il servizio mensa, aveva chiarito che “l’istituzione scolastica non è un luogo dove si esercitanomente i diritti individuali degli alunni né il rapporto con l’utenza è connotato in termini meramente negoziali, ma piuttosto è ...

