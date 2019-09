Maledetti Amici Miei | Paolo Conte spalla speciale

Fonte : blogo

(Di sabato 14 settembre 2019) In prima serata dal 3 ottobre su Rai 2 partirà, happening show con Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Margherita Buy, Alessandro Haber e Sergio Rubini. Per l'occasione il cast si è regalato unadi lusso, ovvero.L'artista 82enne reinterpreterà le sue canzoni più famose per la trasmissione e interagirà con il nutrito cast. A Repubblica ha spiegato come è nato il coinvolgimento, abbastanza insolito: "Normalmente non frequento la televisione, non avevo mai fatto nulla finora, ma l'idea che mi ha proposto la mia manager Rita Allevato mi è piaciuta. Abbiamo formato una bella squadra con Veronesi, Papaleo, Rubini e Haber. Io non so bene come sarà questo spettacolo, ho capito che dovrebbe essere una sorta di happening, però qui ho trovato un gruppo diformidabili, meravigliosi, carini. Penso che verrà fuori una cosa bella, me lo auguro". Il ...

