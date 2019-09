Il caso dei pescherecci siciliani che non pescheranno più a largo di Bengasi

caso San Paolo - la direttrice dei lavori : “Dispiaciuta per il comunicato. Vi spiego tutte le novità” : Caso San Paolo, la direttrice dei lavori: “Dispiaciuta per il comunicato. Vi spiego tutte le novità”. Filomena Smiraglia parla ai microfoni de Il Mattino Caso San Paolo, la direttrice dei lavori: “Dispiaciuta per il comunicato. Vi spiego tutte le novità”. Filomena Smiraglia, direttrice dei lavori per la ristrutturazione dello stadio San Paolo di Napoli, parla ai microfoni de Il Mattino in merito alla querelle ...

Il caso dei tre vulcani sottomarini scoperti a 15 chilometri dalla costa calabrese : Uno dei più grandi complessi vulcanici sottomarini italiani, finora sconosciuto, sviluppatosi a soli 15 km dalla costa tirrenica calabrese lungo una faglia della crosta terreste. È la scoperta fatta dai ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, illustrata in uno studio selezionato come research spotlight del mese di settembre della rivista EOS - Earth & Space Science News. Tale complesso vulcanico, ...

Schwazer e il caso provette : oggi il tribunale di Bolzano decide sulla perizia dei Ris : Le ultime analisi sui campioni di urine hanno fatto emergere delle anomalie. Ora l’udienza potrebbe portare a una svolta

Salvini e i voli di Stato - per i giudici "fu uso illegittimo" ma Corte dei Conti archivia il caso : L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva usato - senza averne diritto - per 35 volte velivoli a disposizione della...

La Camera dei Lord ha approvato una legge per obbligare Boris Johnson a chiedere una proroga di Brexit nel caso non si trovi un accordo entro metà ottobre : La Camera dei Lord, la Camera alta del Parlamento britannico, ha approvato una legge per obbligare il primo ministro Boris Johnson a chiedere una proroga su Brexit se entro il prossimo Consiglio Europeo del 17 ottobre non avrà ottenuto un

Palermo - si riapre il caso della scomparsa dei Maiorana : trovate due impronte digitali : Un mistero che non ha trovato una soluzione in 12 anni: il 3 agosto del 2007 Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio di 47 e 22 anni, sparirono senza lasciare alcuna traccia, se non la loro auto, una Smart, abbandonata nel parcheggio dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi a Palermo. Nessuno ha saputo più nulla di loro: per gli inquirenti si tratta di un caso di “lupara bianca”, un duplice assassinio di matrice mafiosa, in cui i ...

Matteo Salvini - le dure accuse dei leghisti veneti dopo un video di Zaia : "Non è un caso" : La rivolta dei leghisti veneti contro Matteo Salvini. Impensabile due volte: perché accade sulla bacheca Facebook di Luca Zaia, dopo che il governatore (amatissimo dagli elettori) condivide una diretta del vicepremier a Pescara e poi a Campobasso, e perché sulla carta era proprio la pancia leghista

Milly Carlucci : "'caso' Oradei - Notaro - Kinnunen? Non mi occupo della vita privata dei ballerini" : Milly Carlucci, impegnata nella preparazione della nuova edizione di 'Ballando con le stelle' e nel lancio di 'The Masked Singer', è intervenuta, ancora una volta, su uno dei gossip più caldi di questa rovente estate, ovvero il presunto tradimento di Stefano Oradei (con Gessica Notaro) ai danni di Veera Kinnunen (neo fidanzata di Dani Osvaldo). In una lunga intervista al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, la conduttrice ha voluto ...

IL caso/ Eutanasia - vere e false paure dei parlamentari cattolici : Domani in Senato alle 11 si terrà una conferenza stampa promossa da Paola Binetti per discutere una mozione di contrasto all'Eutanasia

Prosegue il caso molestie sul set di The Rookie - spuntano i nomi dei presunti aggressori : Il set di The Rookie è scosso dopo le ultime scioccanti rivelazioni di Afton Williamson. L'attrice, che nella serie con Nathan Fillion interpreta l'agente Bishop, ha annunciato che non tornerà per la seconda stagione, spiegando le motivazioni in un toccante post su Instagram. Afton sarebbe stata bullizzata e molestata sul set, anche se inizialmente non ha fatto nessun nome dei suoi presunti aggressori. Almeno fino alle ultime ore, quando si è ...

I ricollocamenti dei migranti caso per caso non funzionano : Il meccanismo per cui ogni volta aspettiamo che gli altri paesi europei si facciano avanti riguarda solo il 5 per cento dei migranti che arrivano via mare

caso Cerciello - la famiglia di Elder : “Resoconto dei fatti incompleto : la verità emerga e nostro figlio torni a casa" : La famiglia di Finnegan Lee Elder, uno dei due giovani americani accusati dell’omicidio vicebrigadiere Mario Cerciello Rega avvenuto il 26 luglio a Roma, ha fatto sapere da San Francisco tramite un loro legale di auspicare che “la verità venga fuori e nostro figlio torni presto a casa”.“Abbiamo l’impressione che l’opinione pubblica abbia avuto un resoconto incompleto della verità degli ...

Gozi è un caso - l’ex sottosegretario di Renzi ora nel governo Macron. Il Pd nel mirino dei partiti : La nuova grana per il Partito Democratico arriva d'Oltralpe dove Sandro Gozi, l'ex sottosegretario con delega agli Affari Europei del governo Renzi, ha ottenuto la stessa nomina ma all'Eliseo. A volere il Renziano, che all'ultimo congresso ha sostenuto la mozione di Roberto Giachetti, e' stato il presidente Emmanuel Macron in persona. Una vicenda che si lega alla corsa per le Europee, con l'abbraccio di una parte delle fila Renziane alla ...