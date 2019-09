Gualtieri | Una manovra restrittiva sarebbe controproducente

Fonte : blogo

(Di sabato 14 settembre 2019) Oggi si è conclusa la due giorni di Helsinki dove si è riunito l'Ecofin, il Consiglio di Economia e finanza del quale fanno parte tutti i ministri dell'Economia e delle finanze dell'Unione Europea. Per la prima volta a rappresentare l'Italia c'era Roberto, nuovo Ministro dell'Economia del neonato Governo Conte bis.Al termine dei lavoriha spiegato di aver annunciato il suo "'no' ad unaeconomica" ai colleghi stranieri e al vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, perché "in questa fase". L'obiettivo del Ministro e del Governo è quello di collocare la prossima"nel quadro di una più generale e appropriata 'fiscal stance' dell'area euro"Nell'Ecofin c'è stata inoltre una "importante discussione sulle regole fiscali" e all'interno di questa "c'è stata una apertura alla riflessione" circa la ...

