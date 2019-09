Ecofin | Gualtieri | «Flessibilità | Ue disponibile a favorire investimenti»

Fonte : ilmessaggero

(Di sabato 14 settembre 2019) Ai suoi colleghi l'ha detto chiaro: l'Italia non farà una manovra restrittiva perché sarebbe controproducente, così come è controproducente per l'Europa...

MEF_GOV : Il ministro #Gualtieri ha annunciato oggi, durante l'#Ecofin di #Helsinki, l’adesione dell’Italia alla Coalizione d… - Agenzia_Ansa : Gualtieri: 'All'Ue ho detto no ad una manovra restrittiva' #Ecofin #ANSA - Corriere : Ecofin, Gualtieri: «Per la manovra usiamo la flessibilità prevista» -