Coppa Agostoni 2019 oggi | orario d’inizio | tv | streaming e programma 14 settembre

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) Sabato 14è inla 73° edizione della, classica di un giorno pilastro del calendario italiano a durante il mese di. Gli organizzatori per l’edizionehanno deciso di mettere insieme un percorso lungo 200 km. Si partirà e si arriverà a Lissone, sede più importante a livello gestionale e organizzativa. Pronti, via e i corridori dovranno affrontare una lunga fase in linea di circa 60 km, inizialmente vallonati e poi piuttosto agevoli. A questo punto si entrerà nel circuito di 24.5 km da ripetere per quattro volte. Al suo interno sono inserite le tre asperità più insidiose di giornata, prima il muro di Sirtori (1.1 km al 6.2%), poi il Colle Brianza (3.1 km al 6.7%) ed infine il muro di Lissolo (2.5 km al 7.7%). Dall’uscita del circuito al traguardo mancheranno 37.3 km di totale pianura. Insomma, un percorso che lascia aperte tante diverse ...

cycling_360 : Coppa Agostoni, si rivede @giuliocicco1: con @eliaviviani e @GannaFilippo in azzurro - Nicanfo2000 : RT @DirettaCiclismo: Coppa Agostoni: Viviani, Lutsenko e gli Androni in prima fila su un percorso impegnativo - gruppo_compatto : Coppa Agostoni – Giro delle Brianze (1.1), One Day Race: Lissone – Lissone -