Fonte : retemeteoamatori

(Di sabato 14 settembre 2019) Laha di recente pubblicato una nota in cui denuncia una situazione alquanto preoccupante. L’allarme è dato dalla cimice asiatica (scopri di più), dove neiha causato diversi danni ai raccolti, con una stima di 250 milioni di euro. Secondo la, la condizione climatica in cui ci troviamo, favorisce il moltiplicarsi di insetti come la Cimice Asiatica. Nel Nord del nostro paese, l’impatto di questa cimice ha portato devastazione sui meli, peri, kiwi, ma anche peschi, ciliegi, albicocchi e piante da vivai con conseguenti danni alle produzioni. Per fermare l’invasione della cimice asiatica si attende il via libera del Ministero dell’Ambiente che, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, deve emanare le linee guida per il via libera alla vespa samurai nemica naturale della ...

Noovyis : (Coldiretti, è SOS Cimici nei Campi) Playhitmusic - - LoStradone : #Vino: #Coldiretti #Puglia, #Export +2,5% IN PRIMI 6 MESI 2019 - GenovaOn : Caldo, Coldiretti: non solo zanzare, è sos cimici nei campi -