15enne schiaffeggia disabile, video Fb

un minorennee altri ragazzi presenti ridono.E'il contenuto di unpostato su Facebook e scoperto dalla polizia postale di Catania, che ha individuato l'autore dell'aggressione:unche è stato denunciato per percosse nei confronti di un. Il minorenne è stato convocato dalla polizia e ha ammesso le sue responsabilità,parlando di'scherzo' La sua posizione è al vaglio della Procura per i minorenni.In corso indagini sull'autore del(che non è più online) e su chi lo ha pubblicato.(Di sabato 14 settembre 2019)