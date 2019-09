Ocean Viking | Orfini contro il governo | “Ancora in mare come con Salvini | è una vergogna”

Migranti - il caso della Ocean Viking agita il Pd : "Così non va bene - è una vergogna" : La nave con 82 Migranti a bordo è ancora in attesa di un porto sicuro. "Esattamente come accadeva con Salvini ministro"...

Alcuni Paesi Ue favorevoli a sbloccare il caso Ocean Viking : 'Si alla redistribuzione' : Sembra sia arrivata alle battute finali la vicenda della Ocean Viking. La nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere è attualmente bloccata nella zona SAR libica con a bordo 84 persone, in attesa di un porto sicuro dove poter farle sbarcare. In una nota di Palazzo Chigi si legge che diversi Stati dell'Unione Europea si sono detti pronti ad accogliere una parte dei migranti, accettando, di fatto, il meccanismo di redistribuzione messo in ...

Ocean Viking - nasce a Malta il bimbo della donna evacuata due giorni fa : Ocean Viking ancora in attesa di un porto sicuro naviga tra Malta e Lampedusa con 82 persone a bordo. Intanto è nato a Malta il bambino della donna evacuata mercoledì dalla nave insieme al marito. Lo fa sapere Mediterranea Saving Humans su Twitter. Le ong hanno dunque lanciato un appello a Malta e Italia.Continua a leggere

Donna incinta e marito evacuati da Ocean Viking a largo di Malta : "Una Donna incinta di 9 mesi e suo marito sono stati evacuati dalla Ocean Viking a Malta, a causa di complicazioni mediche serie. Ancora una volta abbiamo chiesto un porto sicuro per lo sbarco degli altri 82 sopravvissuti". Lo scrive su Twitter l’Associazione SOS Mediterranee Italia, postando il video. (Lapresse) Redazione ?

I migranti della Ocean Viking e Israele che cerca di spiare Trump : DALL'ITALIA “Diversi paesi” europei sono disposti ad accogliere i migranti della Ocean Viking. E’ quanto si apprende da una nota di Palazzo Chigi rilasciata dopo la conclusione di un vertice in cui si è discusso anche della questione migratoria. All’incontro hanno preso parte il premier Giuseppe C

Ocean Viking - via libera alla redistribuzione in Ue. Vertice con Conte - Lamorgese e Di Maio : Si è appena concluso a Palazzo Chigi - si legge in una nota della presidenza del Consiglio - un Vertice governativo, coordinato dal Presidente del Consiglio, alla presenza dei...

Via libera Ue alla redistribuzione dei migranti a bordo della Ocean Viking : Nota di Palazzo Chigi: "Raggiunto accordo con altri Stati membri". Intanto, l'operazione europea antiscafisti Sophia è stata prorogata di altri sei mesi nel formato attuale, cioè priva dei suoi mezzi navali.

Vertice di Governo sui migranti : per Ocean Viking soluzione vicina : Vertice di Governo sui migranti: per Ocean Viking soluzione vicina.Si e' tenuto a Palazzo Chigi un Vertice governativo

Migranti : Msf - 'speriamo in decisione rapida di umanità per Ocean Viking' : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - "Ocean Viking ha ribadito richiesta di porto sicuro a Italia e Malta per 82 naufraghi, tra cui 18 minori e 1 donna incinta. Speriamo in una decisione rapida, di responsabilità e umanità". Così Medici senza frontiere su Twitter.

P.Chigi : Ocean Viking - ok redistribuzione : 16.10 Si è concluso a Palazzo Chigi un vertice di governo presieduto dal premier Conte. Tra i vari temi affrontati, fa sapere una nota, "la questione migratoria, anche alla luce degli incontri avuti ieri a Bruxelles" da Conte. "Quanto alla vicenda della Ocean Viking si à registrata una forte adesione europea al meccanismo di redistribuzione già attivato nelle scorse ore dall'Italia.Risulta già - viene sottolineato da Palazzo Chigi - ...

Ocean Viking verso lo sbarco - Conte : “Ok a ridistribuzione dei migranti in Ue” : La soluzione per il caso della nave Ocean Viking sembra sempre più vicina. La Commissione europea ha ricevuto ieri sera la richiesta di coordinare la ripartizione dei migranti a bordo della nave umanitaria e diversi Paesi si sono detti disposti ad accogliere i migranti. La notizia è stata confermata anche da Palazzo Chigi.Continua a leggere

Vertice a P. Chigi sui migranti - su Ocean Viking "adeguata e sollecita soluzione" : La strategia complessiva sull’immigrazione, all’indomani dei colloqui europei del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e la questione specifica della Ocean Viking, ancora in mare aperto con 82 migranti a bordo, in attesa di un porto sicuro. Queste le tematiche al tavolo di Palazzo Chigi, dove si è tenuto un Vertice ristretto di Governo. Con il premier Conte c’erano i ministri competenti Luciana Lamorgese ...

Una donna incinta e suo marito a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta : Una donna incinta e suo marito che erano a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta. La Ocean Viking, gestita da SOS Méditerranée e Medici senza Frontiere, si trovava da qualche giorno nella zona SAR libica con