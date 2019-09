Nel nome di Giancarlo Siani | ecco l' iniziativa degli studenti contro la camorra

Buone notizie per Schwazer Nel giorno del suo matrimonio : provette manomesse? Presentata una nuova perizia : Schwazer sposo: l’ex marciatore altoatesino è convolato a nozze con la sua Kathrin e sullo scandalo doping arrivano Buone notizie Giornata ricca di emozioni per Alex Schwazer: l’ex marciatore altoatesino è convolato oggi a nozze con la sua Kathrin Freund. Intanto, per il 34enne, campione olimpico della 50km a Pechino 2008, arrivano Buone notizie, che fanno sperare. Secondo Tuttosport, infatti, sembra che giovedì verrà ...

Matteo Orfini - Nel nome di Carola : "Non c'è più Salvini - ma la Lamorgese...". Alan Kurdi - bomba Pd sul governo : Al Viminale non c'è più Matteo Salvini, e il Pd è al governo, ma Matteo Orfini trova comunque il modo di sparare a zero sul Ministero degli Interni. Motivo? Il no all'apertura dei porti italiani della neo-ministra Luciana Lamorgese ribadito alla Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye ferma al

Commissario Ue - Conte Nel primo CdM : "Ho comunicato il nome di Paolo Gentiloni" : Aggiornamento ore 14.55 - Il premier Giuseppe Conte durante il primo Consiglio dei ministri del nuovo governo 5S-Pd-LeU ha fatto sapere di aver indicato alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen il nome di Paolo Gentiloni quale membro italiano del nuovo esecutivo europeo. "Ringrazio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l'incarico conferito. È una responsabilità che mi onora" è stato il commento di Gentiloni.Paolo ...

Vuelta a España 2019 : la seconda giovinezza di Philippe Gilbert. Il fenomeno belga mette Nel mirino i Mondiali : Classe 1982, a 37 anni sta vivendo una seconda giovinezza. Philippe Gilbert, uno dei più forti corridori da classiche del Nuovo Millennio, è tornato al top dopo qualche stagione sottotono. Il corridore della Deceuninck Quick-Step dopo aver trionfato in modo incredibile alla Parigi-Roubaix è riuscito a centrare il successo di tappa nella dodicesima frazione della Vuelta a España 2019, tornando a vincere, alla sua maniera, a sei anni di distanza ...

Lutto Nel mondo del calcio - si è spento un ex portiere [NOME e DETTAGLI] : Si è spento Edgardo Andrada, conosciuto nel mondo del calcio come “El gato”, passato alla storia per aver subito nel 1969 – quando difendeva la porta del Vasco de Gama – il gol numero 1000 di Pelè. Andrada, che aveva 80 anni, era argentino, aveva vestito la maglia del Rosario prima di trasferirsi in Brasile, con il Vasco de Gama. Anni dopo il suo ritiro, Andrada fu accusato di aver partecipato all’assassinio ...

Vuelta Espana : Roglic vola Nella cronometro - sua la tappa e la maglia rossa : La cronometro individuale di Pau ha cambiato completamente il volto e gli equilibri della Vuelta Espana. Come previsto Primoz Roglic ha vinto la tappa e conquistato la maglia rossa, ma il corridore sloveno ha assestato agli avversari una spallata ancora più decisa di quanto si pensasse. Il capitano della Jumbo Visma è volato sul tracciato di 36 km, tecnico e ricco di cambi di ritmo, mentre l’ormai ex maglia rossa Nairo Quintana è sprofondato ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Decima tappa in DIRETTA : Roglic per far saltare il banco Nella cronometro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCORSO, FAVORITI E ALTIMETRIA DELLA cronometro DI OGGI I POSSIBILI DISTACCHI TRA I FAVORITI nella cronometro DI OGGI ORARI DELLA cronometro E COME VEDERLA IN TV E STREAMING IL BORSINO DEI FAVORITI DOPO NOVE TAPPE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta LA CRONACA DELLA tappa DI OGGI LE PAGELLE DELLA tappa DI OGGI VIDEO HIGHLIGHTS DELLA tappa DI OGGI LE DICHIARAZIONI DI TADEJ POGACAR FABIO ARU ...

Vuelta a España 2019 : i possibili distacchi tra gli uomini di classifica Nella cronometro di oggi. Roglic può fare malissimo rivali : Ci siamo, è arrivato, finalmente, il momento della cronometro di Pau, una delle tappe chiave di questa 74esima edizione della Vuelta a España. A poche ore dal via, in classifica generale, ci sono quattro corridori, vale a dire la maglia roja Quintana, Roglic, Lopez e Valverde, raccolti in appena 20″. La frazione odierna, dunque, andrà a stravolgere completamente la situazione attuale, dato che in una prova contro il tempo di 36 km, come è ...

F1 - GP Belgio 2019 : FINALMENTE FERRARI! Charles Leclerc vince Nel nome di Hubert - battuto Hamilton in volata! : Una vittoria che rimarrà nel cuore e nel cervello per tanti motivi a Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari interrompe il digiuno della Rossa in questo Mondiale 2019 di F1 e ottiene la prima vittoria in carriera nel Circus a Spa (Belgio). Il racing driver del Principato lo fa in un weekend molto difficile, nel quale la scomparsa in F2 dell’amico Anthoine Hubert lo ha fortemente colpito dal punto di vista emotivo. Appare quindi ...

Kate e Meghan a cena insieme dopo le tensioni Nel nome di Diana : Kate Middleton e Meghan Markle depongono le armi dopo le ultime tensioni e cenano insieme nel nome di Diana, per volere di William e Harry. Sono trascorsi 22 anni dalla morte di Lady D e i suoi figli non smettono di ricordarla. Da quel lontano 31 agosto del 1997, quando la Principessa del Galles morì in un terribile incidente stradale, ogni anno William e Harry trascorrono insieme quella giornata, commemorando la madre scomparsa. Anche questa ...

Nel nome di Gaia : Serenella Bettin Una ragazza che amava la fotografia. Un incidente mortale. E una mostra itinerante con i suoi scatti Trovati e raccolti dal papà, per tenerne vivo il ricordo Quanto può essere grande l'amore di un padre. Sconfina i mari. Travalica le montagne. Sconfigge la morte. A Porto San Giorgio, un paese in provincia di Fermo nelle Marche, piove. Non è tempo di mare. Davanti a un palazzo c'è la locandina di una mostra. Una ...

Amici Vip : Emanuele Filiberto di Savoia Nel cast e nuovo nome 'Celebrity' (RUMORS) : Manca ancora un po' di tempo all'inizio della prima edizione di Amici dedicata al talento dei personaggi famosi, eppure sono già tante le indiscrezioni che stanno circolando sul cast che gli autori stanno mettendo su in questo periodo. Nel tardo pomeriggio di oggi, 31 agosto, Tvblog ha fatto sapere che potrebbero partecipare al programma di Canale 5 artisti come Luca Argentero e Claudio Amendola, e che il nome potrebbe cambiare: da Vip a ...

Nel week end aumentano i temporali - fenomeni piu' organizzati al centro-sud : In un nostro precedente articolo (leggilo qui), vi abbiamo parlato di come la situazione meteo in Italia è destinata a cambiare radicalmente con l'inizio della prossima settimana, quando...

Shock Nel calcio italiano - calciatore crolla in terra : trasportato d’urgenza in ospedale [NOME e DETTAGLI] : Brividi nelle ultime ore nel calcio italiano. Secondo quanto riportato da alcuni siti locali durante l’allenamento odierno della Casertana, il calciatore Malik Lamè ha perso i sensi svenendo in campo, tanta paura tra i compagni di squadra che si sono spaventati dopo aver visto il difensore crollare in terra. Il calciatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed attualmente è ricoverato a Maddaloni dove si sta sottoponendo ...