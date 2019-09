Lucia è scampata alla furia del suo ex | ma lui ora è libero | Ho perso il futuro | è

StellaC39664453 : 'Mi sento come se fossi io ad aver commesso un reato'. Quanto la capisco.. -

(Di venerdì 13 settembre 2019) Mauro Fabbri ha prima provato ad ucciderla e poi, dal carcere, ha anche pagato un sicario per completare "il lavoro". Lei è viva per miracolo, ma adesso ha paura: "Penso a quando morirò"

Dalla Rete Google News

TGCOM

"E' come essere una malata terminale, aspetto di morire da un giorno all'altro". Non usa mezze misure Lucia Panigalli, la donna viva per miracolo dopo che il ...