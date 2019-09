Juve | Sarri | ' Voglio che la squadra segua le mie idee | ma questa sarà creatura differente'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il nuovo allenatore dellantus Maurizioè stato protagonista della prima conferenza di vigilia per Fiorentina-ntus. Durante le prime due di campionato l’ex Napoli e Chelsea non è stato in grado di rispondere alla stampa a causa della polmonite, ma adesso che la sua malattia è alle spalle, lui con grande piacere ha risposto ai giornalisti presenti in sala. 'Lantus ha vinto perché era lapiù forte' Tornando ai tempi del Napoli,ha ricordato alcuni suoi sfoghi sul club di Andrea Agnelli, ma con il senno di poi, è convinto che la sua attualeha vinto solo grazie ai suoi meriti e non certo per “aiutini” o episodi particolari: “Lantus ha vinto perché era lapiù forte”. Quando era sulla panchina dei partenopei ha perso lo scudetto con dieci punti di svantaggio e ciò a dimostrazione dello strapotere bianconero. Nella stagione 2016/2017 ...

