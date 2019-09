Ha forti dolori addominali | i medici lo ricoverano d’urgenza e trovano nel suo intestino

Ha forti dolori di pancia - bimbo di 3 anni muore in casa : dramma a Belluno : Il piccolo è morto improvvisamente dopo aver accusato un malore in casa a Valle di Cadore. Sembra che avesse forti dolori al ventre. Un malessere che aveva già accusato nei giorni precedenti e per il quale era già in cura. Maggiori certezze arriveranno solo dai risultati dell'autopsia già disposta dalla magistratura.

Ragazzo 24enne accusa dolori alla testa fortissimi - quello che scoprono i medici è raccapricciante : Questa notizia davvero sconvolgente arriva dalla Cina dove un Ragazzo si è recato in ospedale in preda a dolori alla testa fortissimi. I medici , dopo averlo sottoposto a varie indagini, hanno deciso di operarlo e hanno trovato nel suo cervello un verme lungo 12 cm. Questa notizia è stata divulgata a Hong Kong dal “China Daily”. Secondo i medici questo vere si è formato nella testa del Ragazzo dopo che quest’ultimo ha ...

Suora portata d’urgenza in ospedale per fortissimi dolori addominali - partorisce : Una Suora a Reti ha partorito non sapendo, a suo dire, di essere incinta. La vicenda è accaduta a Rieti dove la Suora un giorno ha avuto dei dolori addominali terribili. E’ stata portata d’urgenza in ospedale presso il San Camillo De Lellis di Rieti dove ha partorito. La Suora ha raccontato ai medici di non sapere assolutamente nulla della sua gravidanza e di non averla neppure mai sospettata fino all’arrivo delle contrazioni. La Suora che ha ...