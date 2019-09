Gennaro Lillio | la mamma in ospedale | ecco cosa è successo

Gennaro Lillio : “Con Francesca De Andrè è finita a inizio agosto - mi spiace sia andata da Giorgio” : Gennaro Lillio, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio5, racconta dettagliatamente com’è finita la storia d’amore con Francesca De Andrè. I due si sarebbero separati all’inizio di agosto. Subito dopo, lei avrebbe ripreso i contatti con l’ex compagno Giorgio Tambellini: “Ci sono rimasto malissimo. Invece di chiarire con me, ha pensato a chiarire con lui”.Continua a leggere

Gennaro Lillio a Pomeriggio5 : Francesca ha cercato un chiarimento con Giorgio e non con me : Gennaro Lillio a Pomeriggio5 parla della fine del rapporto con Francesca De André e svela alcuni retroscena sul riavvicinamento con Giorgio Tambellini e sui sentimenti dell'ex. Barbara d'Urso ha riaperto le porte del salotto di Pomeriggio5 dopo quasi tre mesi di assenza e ha dedicato la seconda parte ai gossip dell'estate. Dopo aver dedicato un'ampia pagina alla nuova storia d'amore di Paola Caruso con Moreno Merlo, la padrona di casa ha ...

Giorgio Tambellini a Francesca De André : “Ti amo ancora. Gennaro Lillio era noioso per te” : Ormai conclusa la relazione, nata al Grande Fratello, tra Francesca De André e Gennaro Lillio, torna alla carica l'ex di lei Giorgio Tambellini. In una lettera aperta, si dice pentito per il tradimento svelato in diretta tv ("Ma c'è stato solo un bacio") e le chiede di perdonarlo e tornare con lui: "Gennaro non andava bene per te, tu hai bisogno del brivido".Continua a leggere

