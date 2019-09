Area 51 | l' invasione è stata annullata per paura di un «disastro umanitario»

Quella famosa “invasione dell’Area 51” organizzata su Facebook è stata annullata : Era già stata trasformata in un festival, ma per evitare «un possibile disastro umanitario» se ne farà a meno

L’invasione dell’Area 51 è stata annullata per paura di un “disastro” : La Extraterrestrial Highway, come è state ribattezzata la State route 375 in Nevada, passa vicino all’Area 51 (Getty Images) Con il 20 di settembre ormai alle porte gli organizzatori dello Storm all’Area 51 hanno cancellato l’evento Alien Stock, che si sarebbe dovuto tenere nel deserto del Nevada al posto dell’annunciata invasione nell’area militare correndo come i ninja del manga Naruto. “A causa della mancanza di infrastrutture, scarsa ...

Dopo l’invasione dell’Area 51 in migliaia vogliono andare a cercare il mostro di Loch Ness : “Storm Loch Ness, Nessie can’t hide from us all”, un nuovo evento su Facebook e un nuovo appello che nasce sulla scia del successo di quello che invita a invadere l’Area 51, la base Usa dove qualcuno pensa possano nascondersi gli alieni. L’appuntamento è per il 21 settembre: “Nessie non puoi più nasconderti”.Continua a leggere

Invasione Area 51 : come è nata l’idea : Oggi sono davvero tanti i giovani che cercano di creare un qualcosa che diventi subito virale sul web, ma comunque sia nonostante i mezzi che offre la tecnologia sono veramente pochi i giovani che riescono a trarre successo da un post. Ma nonostante ci sono varie conseguenze da incontrare ci sono dei giovani che riescono a fare diventare i loro post davvero molto virali, di cui hanno addirittura la potenza di essere trattati per più di giorni, ...

Area 51 - una birra gratis per ogni alieno che salta fuori dopo l'invasione : La ventata di millenarismo sollevata dall'idea di assaltare Area 51 al grido di «fateci vedere gli alieni» ha attirato anche l'attenzione del birrificio Anheuser-Busch. La casa produttrice della Bud Light ha inizialmente postato un tweet «per annunciare formalmente che non sponsorizzeremo il raid dell'Area 51». Fatta questa precisazione, il produttore ha anche annunciato, in un altro tweet, che una Bud Light ...

Invasione Area 51 - Pentagono ora avverte : 'Se qualcuno si avvicina - difenderemo la base' : Quasi un milione di persone sta discutendo sui social network, tra il serio e lo scherzoso, della possibilità di invadere in massa l'Area 51 per tentare di vedere Ufo o extraterrestri. Il Pentagono e l'Aeronautica militare americana hanno però avvertito che un simile atto sarebbe un reato federale,e che la base militare verrebbe difesa con ogni mezzo, dunque anche con le armi. Quello insomma iniziato come uno scherzo, rischia di prendere pieghe ...