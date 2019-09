Anche se è amore non si vede | cast | trama e curiosità del film di Ficarra e Picone

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 settembre 2019) Non male il primo lavoro registico in completa autonomia del duo comico Salvatoree Valentinose ènon si, in onda sabato 14 settembre alle 21.10 su Canale 5, è una commedia del 2011 brillante e divertente, chela partecipazione di Ambra Angiolini.se ènon siSalvo e Valentino sono due grandi amici che gestiscono una piccola impresa di servizi turistici a Torino, ma tra loro completamente opposti. Quando Gisella decide si lasciare il suo morboso fidanzato, Valentino, prende il via una girandola di assurde situazioni che vedono protagonisti i due uomini e coinvolgonoNatascha, la nuova guida della società, Sonia, una cara amica d’infanzia, e Peter, il suo borioso fidanzato americano.se ènon siincarnano i poli oppositivi e complementari dell’uomo medio ...

IlContiAndrea : #CarloVerdone: 'Le coppie durano molto poco e sembra sempre che i sentimenti si debbano aggiornare come si aggiorna… - CasaLettori : RT @RobertaVestri: S'anche ti lascerò per breve tempo, solitudine mia, se mi trascina l'amore, tornerò, stanne pur certa; i sentimenti cedo… - Genevyev : Stamattina in hotel alla colazione a buffet avevo bevuto solo caffè e preso una mini brioche. Nicola non ha voluto… -