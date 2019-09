Alluvioni nel sudest della Spagna | si aggrava il bilancio delle vittime | allerta meteo

Alluvioni in Tunisia : oltre un metro d’acqua nella capitale - un morto : Delle Alluvioni hanno colpito ieri sera numerose città della Tunisia: una donna 39enne è morta, ha reso noto la protezione civile. Le intense precipitazioni che si sono abbattute sul Paese hanno generato il caos nella capitale Tunisi, dove l’acqua in alcune grandi arterie ha raggiunto un metro d’altezza. Lo scorso autunno nel Paese almeno 10 persone hanno perso la vita a causa di una forte ondata di maltempo. L'articolo Alluvioni in ...

Alluvioni e grandine nel deserto - il maltempo fa venti morti in Marocco : Una eccezionale ondata di maltempo ha colpito il Paese nordafricano portando morte e distruzione. La tragedia più grande si è consumata nella provincia di Errachidia, dove 18 persone sono morte dopo che un autobus di linea che viaggiava su una strada locale è stato travolto dalla inaspettata piena di un piccolo fiume.Continua a leggere

Meteo - allerta Estofex per forte maltempo in Italia : nubifragi - Alluvioni lampo e rischio tornado nelle prossime ore : allerta Meteo – Il mese di settembre ha riportato il maltempo in Italia con nubifragi e allagamenti in diverse aree del Paese, come Roma, Firenze e Palermo, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. In particolare, allerta di livello 1 per Italia e Malta per nubifragi e tornado. Livello 1 anche per parti di Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia e Russia per nubifragi, grandine di grandi ...

Piogge monsoniche in India : Alluvioni nel sud - almeno 209 morti : Piogge monsoniche e alluvioni in India: particolarmente colpite varie zone dello Stato meridionale del Kerala, mentre il bilancio delle vittime è arrivato ad almeno 209 morti. Le autorità hanno avvisato gli abitanti del Kerala che Piogge forti o estremamente forti cadranno nelle prossime 24-48 ore in alcune regioni. In 4 Stati (Kerala, Karnataka, Maharashtra e Gujarat), le Piogge monsoniche hanno già costretto più di 1,2 milioni di persone ad ...

Piogge monsoniche in India - disastro Alluvioni nel Maharashtra : decine di animali trascinati via dalla corrente [VIDEO] : Forti Piogge hanno causato alluvioni lampo nel distretto Thane del Maharashtra, dove centinaia di persone sono state salvate dopo essere rimaste bloccate in un treno e altrove, mentre il diluvio nella stagione monsonica ha prodotto 214 vittime negli stati di Assam e Bihar. Le Piogge si sono abbattute con violenza anche sul Rajasthan, dove 13 persone hanno perso la vita. Nel Maharashtra, tutti i 1050 passeggeri a bordo di un treno Mahalaxmi ...

Meteo - continua il forte maltempo in Austria : Alluvioni diffuse - comune isolato nel Salisburghese. Strade distrutte ed edifici allagati [FOTO e VIDEO] : Dopo un weekend di forte maltempo, la situazione è ancora tesa in Austria oggi a causa delle forti piogge che continuano dal weekend. Il comune di Russbach, nel distretto di Hallein, nel Salisburghese, è stato il più colpito dalle forti piogge, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, ed è ora isolato. I residenti di Russbach sono esortati a non uscire di casa, a rinunciare agli spostamenti in ...

Alluvioni nello Yemen : almeno 6 morti : A seguito di forti piogge, devastanti Alluvioni hanno colpito il sud dello Yemen: almeno 6 persone sono morte, lo riferiscono le autorità locali. almeno 3 i dispersi nelle province di Abyan e Shabwa, entrambe duramente colpite dalle intense precipitazioni. Acqua e fango hanno spazzato via diverse fattorie, bloccato le strade e trascinando via auto e bestiame. Registrate anche interruzioni di corrente elettrica. L'articolo Alluvioni nello Yemen: ...