Fonte : blogo

(Di giovedì 12 settembre 2019) Sono passati duecento anni dalla sua nascita, ma la storia della Regina Vittoria, con i suoi colpi di scena, sfide e tormenti, continua ad essere materiale narrativo dalla potenza impossibile da non sfruttare. E lo sanno bene gli sceneggiatori di, che torna da domani, venerdì 13 settembre 2019, alle 21:10, su LaF (canale 135 di Sky) con lavi aiuta ad ingannare l'attesa con una, che mostra l'arrivo a corte di Feodora (Kate Fleetwood), sorella della protagonista.Dal 1848 al 1851 Jenna Coleman (di cui è stata di recente annunciata la presenza nella serie tv The Serpent di Netflix) torna così a vestire i panni della Regina il cui Regno è il secondo più lungo della storia del Regno Unito. Una donna che è stata incoronata Regina a soli 18 anni, e che è cresciuta insieme al Regno ed alla popolazione di cui è stata guida per più di 63 anni.prosegui ...

SerieTvserie : Victoria, la terza stagione su LaF: una clip in esclusiva Blogo - telesimo : Nel bicentenario dalla nascita dell’iconica sovrana, da domani, #13settembre torna in tv #Victoria in prima assolut… - jeff_victoria : RT @Inter: ?? | NEW KIT ? Maglia ? Pantaloncini ? Calzettoni ?? -