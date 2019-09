Roma, affiora dal Tevere un cadavere

Il corpo di un uomo sui 30/40 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco nel. Erato dall'acqua all'altezza di ponte Sublicio, noto anche come ponte Aventino o ponte marmoreo, che collega piazza dell'Emporio a piazza di Porta Portese, nel cuore della Capitale. L'uomo non è stato ancora identificato. Nei giorni scorsi un uomo era stato visto lanciarsi da un ponte nel fiume vicino all'Isola Tiberina, non lontanissimo dal luogo del ritrovamento.(Di giovedì 12 settembre 2019)