Di Maio | fuori dal deficit gli investimenti verdi

Conte 2 - Fattori (M5s) : “Di Maio doveva restare fuori e fare solo capo politico. Paragone? E’ leghista - meglio che se ne vada ‘sua sponte'” : “Accordo col Pd? Questo passaggio non è stato gestito solo da Di Maio, ma da più mani. Lo stesso Beppe Grillo è intervenuto in maniera forte. Peraltro, Di Maio su questa quadratura politica col Pd aveva qualche perplessità. In questi 14 mesi Luigi, a differenza mia, si trovava bene nell’alleanza con la Lega, con cui aveva un feeling molto particolare”. Sono le parole della senatrice M5s, Elena Fattori, nel corso della ...

Luigi Di Maio - Giorgia Meloni e il nuovo "lodo Alfano" : così il Pd farà fuori il capo politico M5s : "Il Pd avrebbe proposto a Di Maio la poltrona di Ministro degli Esteri. La stessa che aveva dato ad Angelino Alfano". A riprendere la voce che circola da qualche ora è Giorgia Meloni che, dal suo profilo Twitter, punta il dito. Il capo politico dei Cinque Stelle ha infatti deciso di rinunciare al ru

ROUSSEAU DAY/ "Voto inutile - il Conte-bis si fa : Di Maio e Di Battista fuori da M5s" : Oggi su ROUSSEAU la consultazione sull'alleanza M5s-Pd. Ma l'esito non va drammatizzato perché il Conte-2 si farà comunque. Il vero nodo sono le poltrone

Di Maio sta facendo la fine di Renzi ("fatto fuori dai suoi") - dice Pizzarotti : “Luigi Di Maio sta seguendo lo stesso percorso di Renzi che sembrava un intoccabile, e invece poi è stato fatto fuori proprio dai suoi”. Lo vede così il sindaco di Parma Federico Pizzarotti il destino del suo ex compagno e leader del Movimento 5Stelle nell'intervista al Corriere della Sera, edizione su carta. E lo trova anche “sotto scacco”. In particolare, per via della mossa a sorpresa di Franceschini che ha tolto dalla contesa il problema dei ...

Di Maio fuori dalla scena politica - la chat dei grillini : "Ha ragione chi lo accusa di interessi personali" : A pochi giorni dalla deadline per la formazione del nuovo esecutivo, la tensione sale anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Nelle chat di Whatsapp frequentate dai parlamentari grillini c'è chi chiede al capo politico di fare un passo indietro e di rinunciare al ruolo di numero due di Giuseppe Co

Paolo Becchi - l'appello a Di Battista : "Tira fuori i co*****i e sostieni Di Maio ha bisogno di te ora" : "Una cosa dovrebbe essere evidente a tutti: far saltare i vicepresidenti vuol dire far saltare tutto. Volete umiliare Di Maio, che poteva diventare Presidente del Consiglio?". Paolo Becchi non ha dubbi sul piano del Pd per non cedere al leader pentastellato il ruolo di vice di Giuseppe Conte. La bat

Paragone attacca Franceschini : "Vuole fare fuori Di Maio da Palazzo Chigi" : “Il primo fa capire chi comanda. Il secondo vuole far fuori Di Maio da Palazzo Chigi”. Così su Facebook il senatore M5S Gianluigi Paragone commenta le recenti dichiarazioni di Matteo Renzi (al ‘Sole 24 Ore’) e Dario Franceschini (su Twitter). L’ex premier, intervistato dal quotidiano economico, chiede un “governo per il Pil” o, avverte, “non avrà i nostri ...

Luigi Di Maio - la nota dei grillini per farlo fuori : "Trattative affidate solo a Conte". Slavina vicina : "Raggelante", "ormai è fuori controllo", "sa solo fare la guerra e alzare la tensione". Con queste parole un gruppo di parlamentari stava per diramare un comunicato in cui si diceva che le ragioni del Movimento in questa fase di trattativa erano affidate al premier Giuseppe Conte e non più a Luigi D

"Non si può tenere Di Maio fuori dal governo". Patuanelli difende il leader M5s : “Luigi è il capo di questo movimento, e non è pensabile che ci sia una contrattazione sul ruolo che il leader del partito di maggioranza relativa dovrà avere nel prossimo governo” esordisce Stefano Patuanelli, capogruppo dei pentastellati al Senato, in un'intervista a Il Foglio. Per poi aggiungere: “Del resto, nessuno di noi si è mai neppure sognato di porre veti sull'ingresso nell'esecutivo di Nicola Zingaretti”. E a quanti obiettano che gli ...

Totonomi ministri Conte bis/ Governo Pd-M5s : Di Maio vicepremier o fuori esecutivo? : Totonomi ministri del Conte-bis, Governo Pd-M5s: nodo Di Maio e vicepremier. Un anti-Salvini agli Interni, Spadafora Sottosegretario e Martina al Miur

Grillo : "I ministri vanno individuati fuori dalla politica". È uno schiaffo a Di Maio? : Al termine di questa seconda giornata di consultazioni è arrivato l'intervento a gamba tesa di Beppe Grillo. Il garante del Movimento 5 Stelle ha sostanzialmente pilotato questa crisi; prima aprendo alla formazione di un nuovo Governo con il Pd, poi con l'endorsement per il Premier Conte ed infine, oggi, chiedendo che i nuovi ministri - almeno quelli dei 5 Stelle, ovviamente - siano individuati al di fuori del mondo della politica.Il ...

Di Maio tentato di restare fuori dal nuovo esecutivo se non sarà vicepremier : L’obiettivo del leader M5S è evitare un eccessivo ridimensionamento nel nuovo esecutivo con il Pd: l’idea è quella di andare a Palazzo Chigi oppure al Viminale. Le parole «nostalgiche» per la Lega

Governo - Beppe Grillo : «C'è poltronofilia. Ministri competenti fuori dalla politica». E telefona a Di Maio : Governo, nel nuovo che sarà targato M5S-Pd serviranno Ministri al di fuori della politica e sottosegretari con ruolo politico. Lo chiede Beppe Grillo con un nuovo post sul sul blog dopo la...

M5S - rivolta contro Di Maio e i suoi : “Restino fuori dal nuovo governo” : Gli oppositori interni alzano la voce e avviano trattative parallele con esponenti del Pd. Prende quota il nome di Morra come figura di garanzia. E i fichiani zittiscono Di Battista