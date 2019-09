Astronomia | il buco nero nel cuore della Via Lattea sempre più vorace

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Un’interessante scoperta è stata effettuata dagli astrofisici guidati da Andrea Mia Ghez, dell’universitàCalifornia a Los Angeles: le osservazioni hanno rilevato che ilal centroVia, Sagittarius A*, diventapiù, e si è giunti a questa conclusione analizzando le variazioniluminosità rilevate per la prima volta dopo 24 anni di osservazioni. I ricercatori – si spiega su The Astrophysical Journal Letters – hanno analizzato oltre 13mila osservazioni di Sagittarius A*, raccolte grazie all’Osservatorio Keck alle Hawaii e al Very Large Telescope dell’Osservatorio europeo meridionale in Cile: ebbene, il 13 maggio l’area che circonda ilal centronostra galassia ha raddoppiato la luminosità rispetto alla norma, un fenomeno senza precedenti rilevato anche in due osservazioni successive. La ...

