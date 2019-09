Vuelta a España 2019 | Philippe Gilbert | “In quindici anni di professionismo non ho mai

Vuelta Espana : Gilbert vince la diciassettesima tappa - Roglic perde cinque minuti : Doveva essere una giornata interlocutoria alla Vuelta Espana, invece a causa del forte vento la tappa di Guadalajara ha cambiato in maniera importante la classifica rischiando anche un ribaltamento completo. Il gruppo si è spezzato nelle fasi iniziali della corsa, con Quintana che si è inserito nel primo troncone mentre Roglic, Pogacar, Valverde e Lopez sono rimasti nel secondo. Il distacco è diventato sempre più importante e la maglia rossa è ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la diciassettesima tappa : generale - punti - scalatori e miglior giovane : La tappa più lunga della Vuelta a España 2019, e al contempo la più veloce. È successo di tutto in questa diciassettesima frazione da Aranda de Duero a Guadalajara, di ben 219,6 chilometri; fatta di vento contrario, un folto gruppo di fuggitivi, e il plotone della maglia roja tiratissimo che cerca di riavvicinarsi ai battistrada in queste 4 ore e 20′ di gara da far saltare di testa. Eppure, mentre davanti Philippe Gilbert e la sua ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra : altimetria - programma - orari e tv : domani, giovedì 12 settembre, si svolgerà la diciottesima tappa della Vuelta a España 2019, 177,5 km da Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra. Una tappa molto dura, simile a quella in cui Fabio Aru riuscì a battere Tom Dumoulin e a prendersi la leadership della Vuelta 2015 ad una sola tappa dalla fine. Le salite coinvolgono i gran premi della montagna di prima categoria di Navacerrada, La Morcuera, su entrambi i lati, e ...

Vuelta a España 2019 - risultato diciassettesima tappa : Philippe Gilbert concede il bis! Quintana trova la seconda piazza in classifica : Una frazione scoppiettante, corsa davvero a velocità folli: la Vuelta a España 2019 riparte a tutta dopo il giorno di riposo con la diciassettesima tappa, di quasi 220 chilometri da Aranda de Duero e arriverà a Guadalajara. La Deceuninck Quick-Step dà spettacolo: piazza praticamente tutta la squadra in fuga e si porta a casa un altro successo, con Philippe Gilbert che trionfa (per la seconda volta in questa Vuelta) superando in uno sprint ...

Classifica Vuelta a España 2019 - diciassettesima tappa : Nairo Quintana torna al secondo posto - Primoz Roglic sempre primo : La Aranda de Duero-Guadalajara, diciassettesima tappa di 219.6 km della Vuelta a España, quindicesima in linea, sulla carta doveva chiudersi in volata, vede l’attacco della Movistar ed il ritorno al secondo posto di Nairo Quintana, con primoz Roglic che continua a vestire la maglia di leader, ma deve guardarsi anche dal colombiano. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España dopo la diciassettesima tappa. Classifica GENERALE ...

LIVE Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi in DIRETTA : possibile volata - ma la distanza strizza l’occhio alla fuga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica generale – Percorso e favoriti della tappa di oggi – I possibili scenari tattici – Orario e programma di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2019. oggi la corsa partirà da Aranda de Duero e arriverà a Guadalajara dopo 219.6 Km. Il percorso sembrerebbe favorire una volta a ranghi compatti, ma nella terza ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (11 settembre). Tornano in scena gli sprinter a Guadalajara : Riprende la 74esima edizione della Vuelta a España, dopo il giorno di riposo di ieri, con una frazione per velocisti. La Aranda del Duero-Guadalajara, tappa più lunga della Vuelta coi suoi quasi 220 km, infatti, non presenta nemmeno un GPM lungo il percorso. Le uniche difficoltà sono date dal chilometraggio (unica over 200 di quest’edizione del grande giro spagnolo) e da un arrivo che tirà all’insù e strizza l’occhio a chi ...

Vuelta a España 2019 : orario d’inizio della tappa di oggi e paesi attraversati (11 settembre). Guida tv e streaming : oggi (11 settembre) andrà in scena la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2019, 219.6 Km da Aranda de Duero a Guadalajara. La frazione è fatta su misura per i velocisti che non possono farsi scappare l’occasione. Nonostante il percorso sia nella sua interezza piuttosto vallonato, i corridori oggi non dovranno affrontare gran premi della montagna. Ecco anche il motivo per cui l’ipotesi della fuga da lontano, almeno di ...

Vuelta a España 2019 in tv oggi (11 settembre) : diciassettesima tappa Aranda de Duero-Guadalajara. Orario d’inizio e su che canale vederla : oggi (mercoledì 11 settembre) si svolgerà la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2019, 219,6 km da Aranda de Duero a Guadalajara. Quella odierna sarà la frazione più lunga di questa 74ma edizione e si adatta sulla carta ai velocisti, ma potrebbe andare anche in porto la fuga. Non ci sarà nessun GPM da affrontare nel percorso, che però presenta comunque diversi saliscendi, con brevi strappi. Attenzione poi al finale, perché gli ultimi tre ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Aranda de Duero-Guadalajara : percorso - favoriti e altimetria. Rara chance per i velocisti : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DICIASSETTESIMA tappa DELLA Vuelta DALLE ORE 11.30 (MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE) Anche l’ultimo giorno di riposo della Vuelta a España 2019 è finito, e il gruppo è pronto a tornare in corsa per affrontare le cinque tappe conclusive della bella terra iberica. oggi, mercoledì 11 settembre, è in programma la Aranda de Duero-Guadalajara, una diciassettesima frazione lunghissima, infinita, di ben 219,6 ...

Vuelta a España 2019 - dove si deciderà la corsa nell’ultima settimana. Scenari tattici e possibili alleanze per isolare Roglic : Dopo il giorno di riposo, domani, 11 settembre, tornerà la Vuelta a España con l’ultima settimana che porterà al gran finale di domenica a Madrid. Cinque tappe per decidere chi sarà il vincitore della corsa a tappe spagnola, che vede ancora gli ultimi verdetti che attendono di essere emessi. Tutto sembra essere apparecchiato per Primoz Roglic che comanda la classifica generale con 2’48” sul più immediato inseguitore Alejandro ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Aranda de Duero-Guadalajara : altimetria - programma - orari e tv : domani (mercoledì 11 settembre) si svolgerà la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2019, 219,6 km da Aranda de Duero a Guadalajara. Dopo il giorno di riposo odierno, i corridori affronteranno la frazione più lunga di questa 74ma edizione. I velocisti avranno l’occasione di centrare il successo, ma potrebbe essere la giornata buona anche per una fuga da lontano. Il percorso non presenta nemmeno un GPM, ma non è comunque piatto, visto che ...

Vuelta a España 2019 - Primoz Roglic ad un passo dalla vittoria. Delusione Movistar : Solamente sei tappe dividono i corridori presenti alla Vuelta a España 2019 dal traguardo finale di Madrid. Oggi il gruppo riposa. Si riprende domani per gli ultimi giorni di fatica, quelli decisivi per la lotta in classifica generale. Salvo sorprese, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha la corsa in mano. Ha lottato come un guerriero nella prima parte di Vuelta, ed è arrivato in questi ultimi giorni gestendosi in maniera egregia. Il suo strapotere a ...

Vuelta a España 2019 : il percorso e le tappe della terza settimana. Ultimi due tapponi di montagna per ribaltare la classifica : Domani scatterà la terza e ultima settimana di corsa della Vuelta a España 2019. La corsa a tappe iberica ci ha regalato fino ad ora spettacolo e diversi colpi di scena e dopo il giorno di riposo odierno, si ripartirà per le ultime cinque tappe, che decideranno quali corridori avranno l’onore di salire sul podio finale di Madrid. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso e le tappe della terza settimana della Vuelta a España ...