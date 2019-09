Un altro 11 settembre

L’altro 11 settembre. Così Alessandro Leogrande raccontava Sepúlveda e il colpo di stato in Cile : A distanza di due anni e in occasione dell’anniversario del colpo di stato in Cile, ripubblichiamo l’ultimo articolo che lo scrittore e giornalista Alessandro Leogrande ha scritto per la «Domenica» del Sole 24 Ore, una settimana prima di morire

Netflix - le uscite di settembre 2019 : Elite 2 - The Politician - Criminal e altro : Netflix: le uscite di settembre 2019. Tra i film e serie tv in arrivo: Elite 2, The Politician, Criminal, Scream e altro. Dopo Infinity, vediamo quali titoli arriveranno nel catalogo Netflix nel mese di settembre. settembre di solito è il mese in cui riparte tutto, ma Netflix non si è mai fermato in estate, anzi ha piazzato i titoli più forti del suo catalogo tra luglio e agosto. Precisiamo che non è escluso però che possano arrivare altri ...

Infinity - le uscite di settembre 2019 : Riverdale 3 - Detective Pikachu e altro : Infinity: le uscite di settembre 2019. Tra i film e serie tv in arrivo: Manifest, Detective Pikachu, Fast & Furious 8. Le uscite Infinity Premiere. L’estate è ormai agli sgoccioli e dopo la moria di contenuti che ha contraddistinto Infinity in questo periodo estivo, soprattutto nel fronte seriale, a settembre si recupera un po’ terreno. Il tutto grazie al servizio catch-up grazie al quale sono disponibili le serie tv dei canali ...

Google prepara un’altra lapide : un altro servizio chiuderà l’1 settembre 2020 dopo appena due anni : Il colosso di Mountain View ha rivelato che chiuderà Google Hire, il sistema di tracciamento delle domande di lavoro lanciato appena due anni fa. Google afferma che Hire non verrà chiuso fino all'1 settembre 2020, pertanto sarà possibile continuare a usarlo per un altro anno intero, ma con tutta probabilità non verranno aggiunte nuove funzionalità. L'articolo Google prepara un’altra lapide: un altro servizio chiuderà l’1 settembre ...