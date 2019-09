Ornella Vanoni | Quando morirò scriveranno due ca su di me e poi puff

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La cantante compie 85 anni il 22 settembre e in un’intervista a “Vanity Fair” rivela: “venderanno due dischi,due cagate su di me e poisparisci”.compirà 85 anni il 22 settembre 2019. Ora che ha “l’età per essere libera”, la cantante si racconta in un’intervista a Vanity Fair, nella quale ripercorre le sue canzoni, i suoi amori, la sua vita e i suoi demoni privati. “Da ragazza – racconta la divina– mi infiammavo per una sciocchezza. Oggi non ne ho più voglia, vivo molto meglio e voglio ridere... In questo mondo di me**a ridere è il bene più prezioso che ci resti”.“Da giovane ero timidissima – spiega la cantante – a causa di un’insicurezza cronica, ho fatto fatica. Arrossivo e cercavo la mia identità tra un silenzio e un azzardo. A 15 anni mi rasai a zero e mi feci bionda. Dormivo poco. Mi facevo schifo. Avevo paura... Era ...

HuffPostItalia : Ornella Vanoni: 'Con Strehler sesso sfrenato e droghe. Oggi fumo solo una canna prima di dormire' - bobtrobb : RT @HuffPostItalia: Ornella Vanoni: 'Con Strehler sesso sfrenato e droghe. Oggi fumo solo una canna prima di dormire' - robertachellini : RT @IlContiAndrea: Grande artista, grande donna, grande ironia. Ornella Vanoni: “Quando morirò venderanno due dischi, scriveranno due cag… -