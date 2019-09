Chi è Irene | la nuova fidanzata di Massimo Boldi 34 anni in meno di lui

Fonte : dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Trentaquattrodi differenza e non sentirne neanche uno: è questa la formula del vero amore per, che ha riscoperto le gioie dell’amore conFederica Fornaciari. A confessarlo è stato proprio l’attore, detto “Cipollino”, durante la prima puntata dellastagione di Vieni da me, il programma in onda su Rai 1., dopo la morte di Marisa (sua storica compagna), aveva deciso di prendere le distanze dall’amore, ma quella solitudine a lungo andare era diventata un macigno sulla bocca dello stomaco. Per fortuna, in suo soccorso è arrivata la bellache gli ha ridato la felicità. Bionda, occhi castani e con un grande sorriso: l’attore l’ha definita una “deliziosa creatura” in un commento su Instagram. La coppia era stata immortalata già qualche settimana prima del fatidico annuncio, mano nella mano per le ...

pisto_gol : Per chi può, per chi vuole??Raccolta fondi per Irene Belloni creata da Giovanni Quattrocchi : ?Aiutiamo Sebastiano? - zia_milf : RT @coppiecuriose: Siamo due mogli molto complici e ci piace fare incontri a quattro. Chi ci contatta ? IRENE E MARTINA >> - LucaDante7 : RT @coppiecuriose: Siamo due mogli molto complici e ci piace fare incontri a quattro. Chi ci contatta ? IRENE E MARTINA >> -