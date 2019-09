Brigitte Macron | super ritocchino estetico Dopo la chirurgia è praticamente

Melania Trump e Brigitte Macron sulla spiaggia di Biarritz : Nella conferenza stampa al G7 con il collega francese, Emmanuel Macron, il presidente Usa, Donald Trump, ha elogiato la premiere dame, Brigitte. "E' stata spettacolare, ha trascorso bellissime ore con Melania". La first lady statunitense è stata intrattenuta e coccolata da Brigitte Macron, in una 'guerra' di eleganza combattuta a colpi di sorrisi, baci e capi firmati. Brigitte Macron accoglie Melania Trump sulla spiaggia di Biarritz

Bolsonaro-Macron - la disfida sul post sessista contro Brigitte : Brigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronÈ sessista il post e lo è altrettanto il commento che viene però da un rappresentante politico, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, e per questo suona ancora più deplorevole. Un utente di Facebook, Rodrigo Andreaca, ha postato una foto in cui Brigitte Macron, che ha 66 anni, 24 più del marito, è messa a ...

Brigitte offesa - duello Bolsonaro-Macron : 18.09 Nuovo scontro tra il presidente brasiliano Bolsonaro e quello francese Macron, dopo quelli dei giorni scorsi in merito all'emergenza Amazzonia. Questa volta a scatenarlo è un post su Facebook di un utente brasiliano che offende la première dame per il suo aspetto fisico, paragonandola alla moglie 37enne di Bolsonaro."Macron perseguita Bolsonaro perché è geloso", commenta l'autore del post. E Bolsonaro ha ironizzato. Macron replica: "E' ...

Bolsonaro offende Brigitte. Macron : irrispettoso verso le donne : Dopo il commento di un post su Fb. E' scontro sull'Amazzonia L'articolo Bolsonaro offende Brigitte. Macron: irrispettoso verso le donne proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Amazzonia - Bolsonaro insulta Brigitte Macron e attacca il G7 : “Non siamo la terra di nessuno” : L'emergenza incendi in Amazzonia continua, mentre sale la tensione tra il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e l'omologo francese, Emmanuel Macron, in un duro botta e risposta che ha coinvolto anche la premiere dame, Brigitte. Il numero uno del paese sudamericano ha attaccato anche il G7: "Non possono trattarci come se fossimo una colonia o una terra di nessuno".Continua a leggere

Bolsonaro deride Brigitte Macron. Il presidente francese : "Irrispettoso - mi dispiace per il Brasile" : Assume toni sempre più duri lo scontro tra Macron e Bolsonaro, partiti dalla polemica sulla gestione dei roghi in Amazzonia. Ad accendere ulteriormente gli animi è stato un post su Facebook offensivo nei confronti della moglie del presidente francese, Brigitte. Un utente, Rodrigo Andreaca, ha pubblicato una foto in cui si mettevano a confronto le mogli dei due leader. Accanto alle immagini il commento: “Adesso ...

L’insulto di Bolsonaro a Brigitte Macron : Il presidente brasiliano su Facebook ha commentato un paragone sessista fra sua moglie e quella di Emmanuel Macron, che si è augurato che il Brasile cambi presidente

G7 - Bolsonaro offende Brigitte Macron su Facebook : le tensioni diplomatiche tra Francia e Brasile si spostano sui social : Nel bel mezzo dell’aggravarsi della crisi diplomatica sugli incendi in Amazzonia al G7 continuano gli attacchi del presidente brasiliano Jair Bolsonaro al francese Emmanuel Macron. Dopo le accuse da parte di Bolsonaro ai paesi occidentali, Francia in testa, di immischiarsi troppo in “affari interni” del Brasile, quali secondo lui sono i roghi che stanno devastando il polmone verde del pianeta, la polemica si è spostata dai ...

La prima foto di Brigitte Macron dopo il "ritocchino presidenziale" : dopo il ritocchino, è giunta l’ora della prima uscita ufficiale per Brigitte Macron. La 66enne Première dame, ventiquattro anni più grande del consorte e presidente francese Emmanuel Macron, ha deciso di rinfrescare il suo look e oggi si mostra alla Francia e al mondo dopo il lifting.Volto disteso e sorridente: la first lady è apparsa così accanto al marito durante un incontro con il presidente russo ...

Intervento estetico per Brigitte Macron : La natura dell'operazione rimane 'top secret', ma i media francesi sono in allerta nel tentativo di scoprire presto gli...

La premiere dame Brigitte Macron si è sottoposta ad un (segretissimo) intervento di chirurgia plastica : La premiere dameBrigitte Macron si sarebbe sottoposta ad un segretissimo intervento chirurgico durato tre ore. Lo scrive il Daily Mail. Secondo quanto riportato dai quotidiani francesi, l’intervento di Macron sarebbe avvenuto il 17 luglio all’American Hospital di Parigi, ospedale famoso per avere pazienti vip e con un reparto di chirurgia plastica considerato molto all’avanguardia. Paparazzata il 16 luglio ...