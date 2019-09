Argentina-Messico 4-0 Lautaro vince la sfida con Lozano

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Finisce 4 a 3 l’amichevole dell’contro ilcon una tripletta diMartinez. Nonostante una squadra rimaneggiata e poco incisiva alla spalle, basta appena un tempo all’attaccante dell’Inter per mettere a segno tre gol con la maglia ambiceleste, che dimostra di avere le capacità per strascinare da solo la squadra. Nulla da fare per l’attaccante del Napoli, Hirving, che non è riuscito a fare uscire ildall’assedio argentino. 90′ in campo per lui e una prestazione poco incisiva. Mostra una buona tenuta ma appare troppo timido sulla strada del gol. L'articolo4-0.laconilNapolista.

