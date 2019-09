Aggredisce poliziotti che gli chiedono i documenti | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Giovanni Vasso Attimi di paura alla stazione ferroviaria di Salerno.e piantonato in ospedale un inglese di 48 anni che per attaccare is'è ferito a una caviglia Igli, lui dà in escandescenze e li. È accaduto a Salerno dove è finito in manette un 48enne di nazionalità inglese. L’episodio s’è verificato alla stazione ferroviaria della città campana quando era da poco scoccata la mezzanotte. Tutto è iniziato dalla segnalazione che ha indotto gli agenti della Polfer a intervenire nell’area del binario 1 dove era stata segnalata la presenza molesta di una persona che infastidiva i viaggiatori. I, una volta raggiunto lo straniero, gli hanno chiesto iperché potessero identificarlo. La richiesta dei tutori dell’ordine, però, ha fatto scattare qualcosa nella testa del cittadino inglese che ha ...

