Niente paura per Huawei Mate 30 senza app e servizi Google | probabile soluzione Meizu

Scossa di terremoto a Norcia e Arquata. Tanta paura - ma Niente danni : paura nelle zone dell'Italia centrale colpite dai devastanti terremoti del 2016 e del 2017 per una Scossa di magnitudo 4,1. Poco dopo le 2 di notte, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato il sisma a una profondità di 8 km con epicentro a 4 km da Norcia , in provincia di Perugia, a 13 km da Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno e 14 da Accumuli, vicino a Rieti. Il sisma è stato seguito dopo ...

Niente paura - Google non punirà gli sviluppatori che non aggiornano le app non pubblicate : Grazie all'intervento di un membro dell'Android Developer Relations, uno sviluppatore e conseguentemente tanti altri suoi pari non hanno più il timore di vedersi sospendere il proprio account perché non aggiornano più le proprie applicazioni non pubblicate. L'articolo Niente paura, Google non punirà gli sviluppatori che non aggiornano le app non pubblicate proviene da TuttoAndroid.