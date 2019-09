Lombardia | quasi 300 progetti per bando Regione per difesa suolo

VocedelleValli : Nuovi fondi per il trasporto pubblico bergamasco, a favore delle zone meno densamente abitate e di montagna, come l… - ADM_assdemxmi : RT @inLOMBARDIA: BORGHI #inLombardia Una ripida mulattiera di quasi 3mila gradini, immersa nel terrazzo naturale delle cascate dell'Acquafr… - GigiEinaudi : Emilia-Romagna (quasi 40 milioni di notti), Lombardia (oltre 30 milioni), Lazio (diciannovesima, oltre 30 milioni)… -

(Di martedì 10 settembre 2019) Milano, 10 set. (AdnKronos) - Ildellache stanzia 10 milioni di euro per finanziare interventi a supporto degli enti locali nella gestione del rischio idraulico e geologico, disponibile dal 2 settembre, in una sola settimana, ha fatto registrare un boom di domande. "Ad oggi

Dalla Rete Google News

Affaritaliani.it

Giovedì la “Vogue for Milano”, la notte della moda: crescono le imprese che lavorano sempre anche di notte. A Milano città sono 845 (+3% in un anno, +24% in ...