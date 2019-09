Giunta su nomina direttori Asl con aumento dei compensi | avranno 149mila lordi per anno

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 settembre 2019) L'Aquila - Il Presidente dellaRegionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, ha oggi adottato il decreto con il quale siil dottor Thomas Schael nella qualità di Direttore generale della Asl Chieti-Lanciano-Vasto. Il dotto Schael ha già formalizzato l’accettazione dell’incarico. Nella seduta diconvocata per mercoledì, alle ore 16.00, a Palazzo Silone a L’Aquila verrapprovate le delibere diRegionale relative ai contratti per ilgenerali delle Asl di L’Aquila-Avezzano-Sulmona e Chieti-Lanciano-Vasto, rispettivamente il dottor Roberto Testa e il citato Thomas Schael. Nella seduta odierna di, su proposta del Presidente Marsilio, è stata adottata una delibera che adegua ideigenerali delle Asl abruzzesi, ormai fermi da tempo. La Regione Abruzzo, adeguando il compenso a 149.000 euro annui, pur ...

