Formula 1 | Camilleri mette in guardia Fia e Liberty Media | “diritto di veto sui

Fonte : sportfair

(Di martedì 10 settembre 2019) L’amministratore delegato della Ferrari ha paventato la possibilità che la Ferrari faccia ricorso al diritto diper quanto riguarda le discussioni sul regolamento 2021 Il mese di ottobre sarà molto importante per la1, ma non per ciò che concerne il Mondiale 2019. Quello ormai è quasi saldamente nelle mani di Lewis Hamilton, considerando il cospicuo vantaggio sul compagno di squadra Bottas, che appare non in grado al momento dire apprensione al britannico. photo4/Lapresse La questione da tenere in considerazione invece sarà quella relativa ai regolamenti del 2021, che verranno appunto discussi ad ottobre da tutti i team. La Ferrari non appare molto contenta della piega che stanno prendendo le cose, infatti sia Mattia Binotto che Louishanno fatto intendere che sarà una trattativa complicata quella che verrà vissuta nelle prossime settimane. ...

