Alessia Marcuzzi a Temptation Vip | giudizi della stampa | Mennoia le scrive

Fonte : gossipetv

(Di martedì 10 settembre 2019)dopo la prima puntata diIsland Vip: i, Raffaellale. Le parole sulla conduttrice C’era tanta attesa per l’inizioseconda stagione diIsland Vip. Sia per le coppie in gioco, sia per vedere come se la sarebbe cavata. Le prime non hanno tradito, … L'articoloVip:leproviene da Gossip e Tv.

claudiog70a2013 : Temptation Island VIP: gli auguri di Simona Ventura ad Alessia Marcuzzi - infoitcultura : Alessia Marcuzzi i suoi look a Temptation Island Vip non piacciono pioggia di critiche - Simo116561052 : RT @LaTeVilisione: Alessia Marcuzzi non risponde all’in bocca al lupo di Simona Ventura, ma il tweet l’ha visto, ed ha anche messo un ‘Mi P… -