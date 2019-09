Salvini | ‘Se cambiano Quota 100 non li lasceremo uscire dal Palazzo’

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) La riforma delle pensioni ancora tra i temi in primo piano nell'agenda politica e sindacale in vista della discussione sulla nuova legge di Bilancio. Esponenti autorevoli del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, come i parlamentari Pier Carlo Padoan e Laura Castelli, rispettivamente ex ministro ed ex sottosegretario all'Economia, hanno lasciato intendere chiaramente, con alcune loro dichiarazioni, che si sta già discutendo nella nuova maggioranza giallorossa di modifiche alla100 e, a quanto pare, anche al reddito di cittadinanza, le due misure simbolo del precedente governo gialloverde. Pensioni, i dati dell’Inps sulla100: chiesta da 175.995 lavoratori A tornare oggi sulla questione previdenziale, mentre l’Inps diffonde i nuovi dati aggiornati sulle pensioni anticipate a 62 anni con 38 anni di contributi, è il leader della Lega Matteo, che continua a ...

