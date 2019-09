Negli scatoloni di Mario Draghi

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) In esclusiva per Huffpost un brano estratto dal libro “Questa non è l’Italia” del giornalista Alan Friedman. Pubblicato da Newton Compton, il testo sarà in libreria dal 9 settembre. In alto, sovrastante la città di Francoforte, nell’ex quartiere popolare di Ostend, un imponente grattacielo grigio di centottantacinque metri svetta accanto alla riva destra del fiume Meno, innalzandosi sulle strutture primonovecentesche che una volta ospitavano un famoso mercato all’ingrosso di frutta e verdura, la Grossmarkthalle, un pezzo di storia della metropoli tedesca. Due torri di vetro, giustapposte e di differente altezza, sono collegate tra loro da un atrio: una costruzione impressionante costata all’incirca 1,3 miliardi di euro. Quarantacinque piani dove oggi lavorano quasi tremila banchieri. Al quarantesimo piano ...

