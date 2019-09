Mattino Cinque | prima puntata sottotono | mancanza totale di novità

Fonte : blogo

(Di lunedì 9 settembre 2019) Una, quella della tredicesima edizione diandata in onda questa mattina a partire dalle 8:45 su Canale 5, molto simile a tutte le altre, che inizia presentando l'unicadel rotocalco mattutino di Mediaset, e termina con una scaletta ed uno schema già visti, praticamente identici a quelli di tutte le passate stagioni del programma.L'infotainment condotto dalla rodata coppia Federica Panicucci e Francesco Vecchi non si sbizzarrisce con nulla di nuovo, ma preferisce mantenere la sua versione più classica anche per quest'anno, forse per aver la certezza di non destabilizzare tutti quei telespettatori che già sono abituati a questo tipo di formula per il programma, e che probabilmente rimarrebbero sorpresi (ma non per forza di cose in negativo) da eventuali modifiche al rotocalco....

LorenzoMainieri : @mattino5: alle 8:45 su Canale Cinque con @fede_panicucci e Francesco Vecchi - zazoomnews : Mattino Cinque: Federica Panicucci punzecchia Belen e Stefano - #Mattino #Cinque: #Federica #Panicucci - raspa90 : RT @cheTVfa: Per chi si fosse perso le dirette di #MattinoCinque e di #StorieItaliane ecco i ?? LIVE BLOGGING delle prime puntate MATTINO C… -