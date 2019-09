L’apocalisse climatica è dietro l’angolo | ma non è la fine del mondo

Fonte : wired

(Di lunedì 9 settembre 2019) Jonathan Franzen (foto: David Levenson/Getty Images) Il romanziere e saggista statunitense Jonathan Franzen ha pubblicato sul New Yorker un articolo in cui sostiene che dobbiamo smettere di pensare a cosa possiamo fare per fermare il cambiamento climatico, dato che secondo lo scrittore il problema non solo esiste, ma è già di fatto inarrestabile, e fingere di poterlo risolvere non cambia la situazione. Molto più utile sarebbe, secondo Franzen, passare alla fase successiva: pensare a sistemi di protezioni in casi di alluvioni e incendi e, soprattutto, costruire unforte e in salute che possa far fronte al caos – sociale e politico – generato da questi sconvolgimenti. Il messaggio di Franzen parte da una considerazione di carattere generale: ha senso combattere una guerra solo quando ci sono possibilità di vincere. Quella contro il cambiamento climatico non ha speranze di essere ...

