Governo - diretta : sì alla fiducia al Conte bis alla Camera con 343 sì 263 no Il premier contestato da Lega e Fdi : «Andare al voto da irresponsabili» : Via libera dalla Camera alla fiducia al Governo Conte bis al termine di un dibattito durato tutto il giorno e con qualche momento di tensione. Sono stati 343 i sì alla fiducia e 263 i no dei...

Governo : Delrio - ‘Conte solido - ora al lavoro con sguardo più lungo di diretta Fb’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Il presidente Conte ha presentato un programma serio e solido, quello di cui abbiamo bisogno. Il Paese è fermo, dobbiamo creare posti di lavoro. Votiamo sì perchè lei ha accettato di superare logica del contratto. Un gioco di interessi sommari che non guardava al bene comune”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, nelle dichiarazioni di voto alla Camera. Rivolto all’opposizione ...

Governo - la diretta. Conte : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Franceschini (Pd) : “Discorso progressista - si chiude stagione odio”. Bagarre Fdi-Lega : “Elezioni” : Primo voto di fiducia per il Governo Pd-M5s alla Camera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato per un’ora e 25 davanti all’Aula di Montecitorio (leggi il suo discorso). Al suo fianco la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e quello degli Esteri Luigi Di Maio. Al termine dell’intervento, l’Aula è stata sospesa e il premier si è recato al Senato a consegnare le dichiarazioni programmatiche. I lavori ...

Governo - diretta : Conte contestato - bagarre in aula. «Lega coerente a sue convenienze. Elezioni? Da irresponsabili» : È finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Il discorso di Conte alla Camera per la fiducia al Governo. La diretta : Fari puntati sul discorso che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta tenendo alla Camera, nel giorno in cui si apre il 'rituale' della richiesta di fiducia nei due rami del Parlamento. E fari puntati anche sui numeri del Senato - che si esprimerà nella giornata di martedì - dove si registra una maggioranza meno larga che a Montecitorio. Manovra, rapporti con l'Europa, immigrazione. Dovrebbero essere questi i capisaldi del ...

Governo - il giorno della fiducia : Conte alla Camera Diretta : Dalle 11 via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo Governo. Il premier Giuseppe Conte parlerà alle 11. È poi previsto per le 19.30 l'inizio...

Governo - diretta : via al Governo - il Conte-bis ha giurato. Stasera primo cdm. Timmermans : «Un bene per l'Ue» : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi ministri, visibilmente molto...

