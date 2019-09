Forum 2019-20 | diretta prima puntata 9 settembre

Fonte : blogo

(Di lunedì 9 settembre 2019) Riapre il tribunale televisivo targato Canale 5: dopo lo speciale di ieri pomeriggio (che ormai da qualche anno dà il via alla stagione),torna nella sua collocazione storica, da oggi, lunedì 9, alle 11:00 su Canale 5.Padrona di casa per il sesto anno consecutivo è Barbara Palombelli, affiancata da un gruppo di giovani assistenti, ovvero Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Edoardo Donnamaria e Ladislao Liverani. Immancabili, ovviamente, i giudici che dovranno far parlare la Legge ed emettere le sentenze delle numerose cause affrontate in studio: Melita Cavallo, Nino Marazzita, Simona Napolitani e Gianfranco D’Aietti., lo speciale che apre la nuova stagione-20,pubblicato su TVBlog.it 0910:17.

