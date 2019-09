Da Giovedì l’estate settembrina

Fonte : retemeteoamatori

(Di lunedì 9 settembre 2019) Dopo un inizio di Settembre molto dinamico , nella seconda parte della settimana avremo il rinforzo dell’alta pressione sulla penisola. La depressione che ci interesserà fin Mercoledì (https://www.retemeteoamatori.it/blog/2019/09/peggioramento-in-arrivo-sulle-isole-maggiori-ed-estremo-nord-ovest/) scivolerà sul nord africa permettendo la risalita di aria calda da questo continente. Pressione al suolo per il 12 settembre Avremo quindi a partire ditempo stabile e soleggiato ovunque con valori massimi tra 26/30°C con punte localmente fin 32°C nelle aree interne. Valori termici che andranno sopramedia fin 4/6°C rispetto alla media del mese. anomalie termiche previste a 1500m per il 14 Settembre Situazione che si manterrà almeno fino al weekend. Per chi quindi vuole fare l’ultimo bagno di stagione affrettatevi e ai prossimi aggioramenti. L'articolo Da ...

