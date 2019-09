Cariati | battesimo finisce nel sangue | invitato accoltellato allo stomaco durante una

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Rissa durante battesimo nel Cosentino: accoltellato un invitato #cariati - MediasetTgcom24 : Rissa durante battesimo nel Cosentino: accoltellato un invitato #cariati - infooggi : A Cariati uomo accoltellato durante lite in festa di battesimo, è grave. Fermato autore aggressione -

(Di lunedì 9 settembre 2019) Una discussione degenerata in lite e poi finita, complice forse l'assunzione di alcol, con un accoltellamento. L’uomo, con il coltello ancora conficcato nell’addome, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Arrestato un 33enne con l’accusa di tentato omicidio.

Dalla Rete Google News

Quotidiano del Sud

CARIATI (COSENZA) - Tre coltellate all'addome sferrate con crudeltà in preda all'alcool e alla gelosia e poi la fuga per far perdere le proprie tracce.