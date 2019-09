Tiro con l’arco – Nespoli d’argento in Coppa del Mondo a Mosca

Ciclismo - Vincenzo Nibali pedala sul MorTirolo con i tifosi : lo Squalo si scalda - poi vola in Canada : Vincenzo Nibali torna protagonista sul Mortirolo, una delle salite più iconiche del Ciclismo e che è stata affrontata anche durante l’ultimo Giro d’Italia. Proprio su questa ascesa lo Squalo aveva cercato di attaccare Richard Carapaz per conquistare la maglia rosa ma non era riuscito nell’impresa e si era dovuto accontentare del secondo posto nella corsa a tappe di casa. Il siciliano, quest’anno vincitore anche di una ...

Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo : Pagni eliminato ai quarti nel compound - domani tocca a Nespoli nel ricurvo : Sergio Pagni viene eliminato ai quarti di finale delle finali di Coppa del Mondo di Mosca, domani le finali del ricurvo: alle 16,15 tocca a Mauro Nespoli Finisce ai quarti l’avventura alle Finali di World Cup di Sergio Pagni. Nel compound l’azzurro, vincitore della competizione nel 2009 e nel 2010, perde la sfida d’esordio contro il colombiano Daniel Munoz 143-141. Lo specialista della Nazionale inizia meglio portandosi sul 29-28 dopo la ...

Tiro con l’arco - Finali Coppa del Mondo 2019 : i risultati del compound. Ottavo posto per Sergio Pagni : Sono iniziate a Mosca (Russia) le Finali della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. L’appuntamento che chiude il massimo circuito internazionale vede sfidarsi i migliori otto arcieri della stagione. Oggi si sono svolte le gare del compound, mentre domani ci saranno quelle dell’arco olimpico. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Si ferma subito ai quarti di finale il cammino di Sergio Pagni, sconfitto 143-141 dal colombiano ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : Fiammetta Rossi prima in solitaria nel trap - seconda Jessica Rossi : Ottima prima giornata di gare per l’Italia agli Europei di Tiro a volo di Lonato del Garda, in provincia di Brescia: nelle prime tre serie del trap femminile è in testa Fiammette Rossi, con quattro piattelli di margine sulle prime inseguitrici, tra le quali c’è Jessica Rossi, mentre Silvana Stanco è nel gruppetto in quinta posizione. Azzurre ovviamente in testa alla classifica a squadre. Dopo le prime tre serie odierne si avvia a ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Fiammetta Rossi è in testa - Jessica Rossi e Silvana Stanco in 4a e 6a posizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.36 LA CLASSIFICA DEL trap FEMMINILE SENIOR DOPO LE PRIME 3 SERIE DI Tiro 1 4 Rossi Fiammetta ITA 24 24 25 73 2 2 SAVELEVA Iuliia RUS 21 23 25 69 3 4 QUINTANAL ZUBIZARRETA Maria ESP 22 23 24 69 4 2 Rossi Jessica ITA 24 22 23 69 5 5 GALVEZ Fatima ESP 24 22 22 68 6 6 Stanco Silvana ITA 24 22 22 68 7 1 MARTINEZ Beatriz ESP 24 23 21 68 8 6 SEMIANOVA Daria RUS 18 24 ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. In testa Fiammetta Rossi - tre azzurre tra le prime cinque : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 E’ scattata la terza serie. 13.50 La terza serie scatterà alle ore 14.50. 13.48 Completata la seconda serie tra le seniores: Fiammetta Rossi è in testa con 48/50, davanti alla spagnola Beatriz Martinez, seconda a quota 47. Nel gruppo al terzo posto con 46 ci sono Silvana Stanco, Jessica Rossi e la spagnola Fatima Galvez. 13.40 A due gruppi dalla fine della seconda serie del trap ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Ottime serie per Fiammetta Rossi tra le seniores e Sofia Littame tra le juniores : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Greta Luppi tra le juniores fa 23/25 e con 45/50 e si porta al quinto posto. 13.16 Arriva il risultato della prima serie di Silvana Stanco, che fa segnare 24/25. 13.14 Jessica Rossi fa 22/25, per un totale di 46/50, che la fa scivolare in sesta piazza. 13.13 Seconda serie senior femminile: Fiammetta Rossi centra un altro 24/25 e va in testa con 48/50. 13.01 In pedana Greta Luppi. 12.49 ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Partono bene Jessica Rossi e Fiammetta Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 A breve sarà la volta anche di Silvana Stanco. 10.15 Arrivano aggiornamenti importanti e positivi sul fronte della gara senior: Jessica Rossi e Fiammetta Rossi hanno entrambe approcciato la prima serie al meglio esordendo con un incoraggiante 24/25. Le azzurre sono in testa assieme alle spagnole Martinez e Galvez e alla cipriota Costantinidou. 0.05 Si attende ancora qualche minuto prima ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Bene in avvio Littamè e Luppi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05 Si attende ancora qualche minuto prima di ripartire. Vanno oliati gli ingranaggi in questa prima giornata, anche dal punto di vista organizzativo. 09.55 Si è conclusa la prima serie di Tiro per le juniores del trap: Littamè e Luppi si trovano nel gruppone virtualmente incasellato al secondo posto (22/25), mentre Gaia Ragazzini (19/25) si è collocata in 22esima piazza. Le leader, al ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Bene in avvio Littame e Luppi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.50 Al via anche le senior! La spagnola Fatima Galvez spara subito al meglio totalizzando 24/25, così come la cipriota Costantinidou. 09.46 Buono lo start anche di Sofia Littame che inaugura la sua avventura continentale con un 22/25. L’azzurra è seconda assieme alla compagna di squadra Greta Luppi. In testa ci sono la tedesca Meyer e la spagnola Molne Magrina, entrambe con lo score di ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della giornata di oggi degli Europei di Tiro a volo (5 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di qualificazione del trap femminile e femminile junior degli Europei di Tiro a volo che scattano quest’oggi a Lonato, in provincia di Brescia: nella stessa location che ha ospitato i Mondiali, da oggi si concorrerà per la corona ...

Tiro con l’Arco - Mauro Nespoli e Sergio Pagni rappresenteranno l’Italia nella finale di World Cup a Mosca : Saranno 32 in totale gli atleti qualificati, 8 per ogni divisione (maschile e femminile), che si sfideranno davanti al pubblico del Luzhniki Stadium Gli azzurri Mauro Nespoli e Sergio Pagni saranno i rappresentanti italiani nella finale di World Cup che si disputerà a Mosca, in Russia, davanti al Luzhniki Stadium. Sono 32 in totale gli atleti qualificati, 8 per ogni divisione (maschile e femminile). Ieri l’arrivo degli arcieri ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : i convocati dell’Italia. Torna Petra Zublasing : La marcia di avvicinamento può ufficialmente cominciare. Valentina Turisini, ds della nazionale italiana di Tiro a segno, ha ufficializzato le convocazioni per gli Europei 2019 a fuoco (da 25 e 50m) che si terranno dal 12 al 23 settembre nel poligono di Bologna. Sono 13 gli atleti azzurri selezionati, 10 dei quali saranno impegnati nelle quattro specialità individuali olimpiche che metteranno a disposizione due pass singoli verso Tokyo 2020. ...

FCA/ E la fusione con Renault-Nissan : il brutto Tiro che Macron ci prepara : Si torna a parlare di una possibile alleanza. Ma gli stabilimenti italiani non avranno le stesse chance, visto che il governo francese è coinvolto