Spunta all’IFA 2019 il nuovo iPhone 11 | alcune attese conferme

(Di domenica 8 settembre 2019) Sospettavate di vedere11 all'IFAdi Berlino? Eppure è successo anche questo. Come riportato da 'DDay.it', alla nota fiera interazionale dell'elettronica in qualche modo hanno preso parte pure i prossimi melafonini, che saranno presentati ufficialmente il 10 settembre. Le aziende produttrici di accessori si sono premurati di mostrare al pubblico dei mockup alquanto fedeli degli11,11 Pro e11 Pro Max. Da subito è risaltata all'occhio la componente fotografica dei due modelli superiori, dotata di tre sensori disposti in forma quadrata, com'era emerso da un po' di tempo a questa parte. Si tratta di una collocazione un po' asimmetrica, che ancora non riusciamo a spiegarci (restiamo in attesa della divulgazione esatta delle specifiche tecniche da parte del produttore). Non è esclusa la presenza di un quarto sensore Time of Flight (ToF), nonostante dai ...

