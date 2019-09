Il dramma di Giulia Calcaterra | Ho un buco sul malleolo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 8 settembre 2019) Francesca Galici A distanza di qualche giorno dall'incidente che le ha causato la ferita la piede,si è recata in ospedale dove ha scoperto che un'infezione le ha causato unnel tallone all'altezza delL'ex velinasta attraversando un momento molto complicato che ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram. Attraverso alcune storie condivise questa mattina sul social network dall'ospedale Luigi Sacco di Milano, la ragazza ha voluto rendere partecipi i fan del problema di salute che la affligge da qualche settimana e che adesso pare si sia aggravato. Da ormai diverso tempoha deciso di dedicarsi a tempo pieno allo sport e alle avventure estreme in compagnia del suo fidanzato Nick Pescetto, campione di surf. È una vita piena quella di, vissuta con il massimo carico di adrenalina ...

